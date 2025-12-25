Jagiellonia negocjuje sprzedaż Pietuszewskiego. Tyle oczekuje od FC Porto

11:53, 25. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Damian Domitrz [X]

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do sprzedaży Oskara Pietuszewskiego. Wielki talent może odejść już zimą. Faworytem do pozyskania go jest FC Porto. Damian Domitrz informuje o szczegółach negocjacji.

Oskar Pietuszewski
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski coraz bliżej odejścia. Jaka kwota zadowoli Jagiellonię?

Jagiellonia Białystok chciałaby utrzymać Oskara Pietuszewskiego w składzie przynajmniej do końca sezonu, ale rosną szanse na jego transfer już zimą. Skrzydłowy jest zdecydowany na zagraniczną przeprowadzkę i zamierza do niej doprowadzić jak najszybciej. Na przestrzeni ostatnich tygodni młody zawodnik był łączony z takimi gigantami, jak Barcelona czy Bayern Monachium. Jednocześnie jego agent Mariusz Piekarski sugerował, że pierwszym krokiem powinny być przenosiny do ekipy, która słynie z rozwoju młodzieży. Teraz wiadomo, że chodzi o FC Porto, które jest wyraźnym liderem wyścigu o utalentowanego Polaka.

Białostoczanie nie wyrazili jeszcze zgody na przeprowadzkę. Najpierw muszą porozumieć się z FC Porto w sprawie kwoty transferu. W przypadku Pietuszewskiego wiele mówiło się o rekordowym odejściu, ale ten raczej nie zostanie pobity. Damian Domitrz potwierdza informacje, jakoby rekord Ekstraklasy na poziomie 11 milionów euro nie został pobity.

Jagiellonia ma oczekiwań za Pietuszewskiego 10 milionów euro – w tę kwotę wchodzą również bonusy. FC Porto nie odpowiedziało jeszcze na tę wycenę, planując nieco mniejszy wydatek. Rezultat negocjacji poznamy w ciągu najbliższych dni, natomiast klub z Podlasia dalej wierzy, że uda się zatrzymać zawodnika na drugą część sezonu.