Pululu zostanie w Jagiellonii?! Możliwy sensacyjny zwrot akcji

Jagiellonia chce zatrzymać Pululu! Dostał ofertę nowego kontraktu

Afimico Pululu będzie musiał podjąć ważną decyzję w ciągu najbliższych kilku dni. Do zamknięcia okna transferowego pozostało niewiele, a wciąż nie wiadomo, gdzie reprezentant DR Konga będzie grał przez resztę sezonu 2025/2026. Na ten moment jest związany kontraktem z Jagiellonią Białystok. Natomiast klub z Podlasia prowadzi rozmowy zarówno z Lechem Poznań, jak i Ferencvarosem.

Media są zdania, że Pululu skłania się ku grze na Węgrzech, gdzie Ferencvaros oferuje mu lukratywne warunki umowy. Nowe światło na aktualną sytuację rzucił Łukasz Masłowski, czyli dyrektor sportowy byłego mistrza Polski. W rozmowie z serwisem Meczyki.pl zdradził, że napastnik otrzymał ofertę nowego kontraktu na lepszych warunkach niż obecna umowa.

– Jagiellonia robi wszystko, aby Afimico został z nami na kolejny sezon. Złożyliśmy mu ofertę nowego kontraktu, na znacznie lepszych warunkach, niż ma u nas teraz. Jeśli będzie chciał odejść, zrozumiemy to, ale musi to wybrzmieć od niego. Wtedy wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Jagiellonii. Na razie nie mamy jasnego komunikatu od zawodnika – powiedział Łukasz Masłowski.

Masłowski potwierdził także trwające rozmowy z Lechem i Ferencvarosem. Zaznaczył jednak, że według niego najlepszym rozwiązaniem dla Pululu jest to, aby został w Jagiellonii. 26-latek gra w Ekstraklasie od sezonu 2023/2024. Wcześniej występował w 2. Bundeslidze w barwach Greuther Furth. Obecna umowa z klubem z Białegostoku wygasa w czerwcu przyszłego roku.

– Podjęliśmy rozmowy z Lechem i Ferencvarosem, z szacunku dla obu stron, ale moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla Pululu jest dziś zostać w Białymstoku. Sportowo nie jesteśmy gorsi, Afimico czuje się tu dobrze, kibice go kochają, robimy też wszystko, żeby znów była faza ligowa europejskich pucharów w Białymstoku – dodał dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.