Jagiellonia Białystok lada moment sfinalizuje następny transfer. Prezes Ziemowit Deptuła potwierdził, że do zespołu dołączy AZ Jackson - informuje Kuba Seweryn w mediach społecznościowych.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

AZ Jackson zostanie nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok sfinalizowała już osiem transakcji w letnim oknie transferowym. Mimo to były mistrz Polski wciąż ma zaplanowane kolejne wzmocnienia. Od dłuższego czasu wiadomo, że trwając pracę nad sprowadzeniem ofensywnego zawodnika prosto z MLS. Amerykańskie media jakiś czas temu poinformowały, że Duma Podlasia prowadzi zaawansowane rozmowy z AZ Jacksonem.

Nowe informacje ws. zbliżającego się transferu 23-latka z Columbus Crew przekazał Kuba Seweryn. Pod jednym z jego wpisów na platformie X głos zabrał Ziemowit Deptuła. Prezes Jagiellonii zdradził, że trwa załatwianie ostatnich formalności. Prawdopodobnie sprawa nie zostanie jednak zamknięta przed dwumeczem w eliminacjach Ligi Konferencji.

– Jak przekazał w odpowiedzi pod tym postem prezes Ziemowit Deptuła, Jagiellonia jest w trakcie załatwiania formalności związanych z finalizacją transferu AZ Jacksona, ale prawdopodobnie nie uda się z tym wyrobić, by zgłosić go do gry w Novim Pazarze – napisał Kuba Seweryn.

AZ Jackson to reprezentant Stanów Zjednoczonych. W drużynie narodowej rozegrał jedno spotkanie, debiutując w meczu towarzyskim ze Słowenią w styczniu 2024 roku. Dla obecnego klubu, czyli Columbus Crew gra od lipca ubiegłego roku. Łącznie wystąpił w 31 spotkaniach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 3 asysty. Wcześniej bronił barw takich drużyn jak Minnesota, St. Louis czy North Carolina.