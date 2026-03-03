Jagiellonia Białystok może pobić rekord transferowy. Gwiazdor chce zostać w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok planuje wykupić Bartłomieja Wdowika z portugalskiej Bragi. Dziennik Fakt.pl ujawnił, że Duma Podlasia może zapłacić 800 tysięcy euro za lewego wahadłowego.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Bartłomiej Wdowik bliski transferu definitywnego do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy sięgnęła po Bartłomieja Wdowika w 2020 roku. Wówczas zawodnik trafił z Odra Opole. W stolicy Podlasia lewy wahadłowy spędził ponad cztery lata. Dobra forma zaowocowała transferem do SC Bragi, która zapłaciła za niego 1,6 mln euro.

W Portugalii 25-latek nie otrzymał jednak wielu szans na regularne występy i został wypożyczony do Hannoveru 96. Po powrocie na Półwysep Iberyjski ponownie zmienił otoczenie. Tym razem wrócił do Białegostoku. Jagiellonia wypożyczyła Wdowika do końca obecnego sezonu, zabezpieczając w umowie opcję wykupu.

Jak ustalił Fakt.pl, kwota transferu definitywnego miałaby wynosić około 800 tysięcy euro. Jeśli dojdzie do transakcji, będzie to najwyższy transfer w historii Dumy Podlasia. Dotychczasowy rekord należy do Kajetana Szmyta. Za 23-letniego skrzydłowego zapłacono zimą 700 tysięcy euro, sprowadzając z Zagłębia Lubin.

Co istotne, sam zawodnik oraz jego otoczenie analizują możliwość stałego związania się z Jagiellonią. – Białystok jest miejscem, w którym zawodnik czuje się komfortowo, ma zaufanie sztabu szkoleniowego i regularnie występuje w podstawowym składzie – czytamy.

W bieżącym sezonie Wdowik rozegrał 36 meczów i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt w portugalskim klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przesądzić o jego dalszej przyszłości w Ekstraklasie.