Jagiellonia Białystok może pobić rekord transferowy. Gwiazdor chce zostać w Ekstraklasie

3. marca 2026
Jagiellonia Białystok planuje wykupić Bartłomieja Wdowika z portugalskiej Bragi. Dziennik Fakt.pl ujawnił, że Duma Podlasia może zapłacić 800 tysięcy euro za lewego wahadłowego.

Bartłomiej Wdowik bliski transferu definitywnego do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy sięgnęła po Bartłomieja Wdowika w 2020 roku. Wówczas zawodnik trafił z Odra Opole. W stolicy Podlasia lewy wahadłowy spędził ponad cztery lata. Dobra forma zaowocowała transferem do SC Bragi, która zapłaciła za niego 1,6 mln euro.

W Portugalii 25-latek nie otrzymał jednak wielu szans na regularne występy i został wypożyczony do Hannoveru 96. Po powrocie na Półwysep Iberyjski ponownie zmienił otoczenie. Tym razem wrócił do Białegostoku. Jagiellonia wypożyczyła Wdowika do końca obecnego sezonu, zabezpieczając w umowie opcję wykupu.

Jak ustalił Fakt.pl, kwota transferu definitywnego miałaby wynosić około 800 tysięcy euro. Jeśli dojdzie do transakcji, będzie to najwyższy transfer w historii Dumy Podlasia. Dotychczasowy rekord należy do Kajetana Szmyta. Za 23-letniego skrzydłowego zapłacono zimą 700 tysięcy euro, sprowadzając z Zagłębia Lubin.

Co istotne, sam zawodnik oraz jego otoczenie analizują możliwość stałego związania się z Jagiellonią. – Białystok jest miejscem, w którym zawodnik czuje się komfortowo, ma zaufanie sztabu szkoleniowego i regularnie występuje w podstawowym składzie – czytamy.

W bieżącym sezonie Wdowik rozegrał 36 meczów i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt w portugalskim klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przesądzić o jego dalszej przyszłości w Ekstraklasie.

