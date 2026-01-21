Jagiellonia Białystok finalizuje transfer napastnika. Hit w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok jest na ostatniej prostej do pozyskania Sameda Bazdara z Realu Saragossa. Bośniacki napastnik ma trafić do klubu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Samed Bazdar bliski wypożyczenia do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok podczas zimowego okna transferowego rozstała się z jednym ze swoich największych talentów. Oskar Pietuszewski przeniósł się do FC Porto. Kwota transferu za 17-letniego skrzydłowego ma wynieść około 10 milionów euro wraz z bonusami. Włodarze Dumy Podlasia szybko rozpoczęli poszukiwania następców i pierwszych wzmocnień przed rundą wiosenną.

Choć rozmowy w sprawie Keyana Vareli z FC Servette nie zakończyły się powodzeniem, kibice mogą doczekać się transferu napastnika. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, do Jagiellonii ma dołączyć Samed Bazdar z Realu Saragossa.

21-letni Bośniak trafi do Białegostoku na zasadzie półrocznego wypożyczenia, a umowa będzie zawierała opcję wykupu po zakończeniu sezonu. Napastnik ma niebawem pojawić się w Turcji, gdzie zespół Adriana Siemieńca przygotowuje się do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy.

Bazdar latem 2024 roku został wykupiony przez hiszpański klub z Partizana Belgrad za trzy miliony euro. W trwającym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Na swoim koncie ma również 11 występów w seniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Co ciekawe, napastnik znajdował się także na radarze Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa.

To nie koniec możliwych ruchów transferowych w Białymstoku. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informuje, że bardzo blisko Jagiellonii jest również Guilherme Montoia. 22-letni lewy obrońca na co dzień reprezentuje barwy Estreli Amadora.