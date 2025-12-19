Jagiellonia bardzo chce tego transferu. Masłowski mówi wprost

17:32, 19. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ofensywni

Jagiellonia Białystok od miesięcy interesuje się transferem młodzieżowego reprezentanta Polski. Łukasz Masłowski potwierdza w programie "Ofensywni", że dalej chce sprowadzić Cypriana Popielca.

Łukasz Masłowski
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia wkrótce go sprowadzi? Jest coraz bliżej

Jagiellonia Białystok od długiego czasu jest łączona z transferem Cypriana Popielca. Młodzieżowy reprezentant Polski to jeden z największych talentów w swoim roczniku, dlatego zainteresowanie ze strony klubu z Podlasia nie może dziwić. Zawodnik Zagłębia Lubin występuje głównie w trzecioligowych rezerw – dla pierwszej drużyny zagrał w tym sezonie tylko raz. Na boisku przebywał jednak przez nieco ponad minutę.

W Lubinie Popielec nie dostaje szans, stąd nadzieje Jagiellonii na przejęcie go do siebie. Umowa 18-letniego pomocnika wygasa za nieco ponad pół roku. Łukasz Masłowski przyznaje, że lada moment ruszą w jego sprawie oficjalne rozmowy.

– Bardzo chciałbym Cypriana w naszym klubie. Oczywiście ma jeszcze półroczny kontrakt. Od dłuższego czasu jego nazwisko pojawia się w mediach, więc oficjalnie to potwierdzam. Mamy połowę grudnia, będę mógł podjąć rozmowy z piłkarzem po nowym roku. Takie kroki poczynimy. Spróbujemy przekonać Zagłębie, żeby do nas przyszedł – przekazał wprost dyrektor sportowy Jagiellonii w podcaście „Ofensywni”.

Jagiellonia w ostatnich sezonach dość odważnie stawia na młodzież. Oczywiście najbardziej znany jest przypadek Oskara Pietuszewskiego, choć nie należy też zapominać o Sławomirze Abramowiczu, Dominiku Marczuku czy Miłoszu Matysiku. Popielec może być kolejnym piłkarzem, który wypłynie w Białymstoku na szerokie wody.

