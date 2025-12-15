Jadon Sancho lada moment może wrócić do Manchesteru United z wypożyczenia do Aston Villi. Pobyt Anglika na Old Trafford może być chwilowy, ponieważ Fenerbahce jest zainteresowane jego transferem - donosi turkish-football.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Fenerbahce ruszy po Jadona Sancho

Jadon Sancho musi jak najszybciej odbudować karierę. Ostatnie miesiące w wykonaniu angielskiego zawodnika nie są udane. Można powiedzieć, że znajduje się nawet na piłkarskim zakręcie. Skrzydłowy latem opuścił Manchester United i przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Aston Villi. Ten ruch okazał sie sporym niewypałem, ponieważ 25-latek ma trudności z odnalezieniem formy.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Jadona Sancho przekazuje serwis turkish-football.com. Jak się okazuje, już w styczniowym okienku Anglik może zakończyć przygodę w Aston Villi. Zawodnik wróci do Manchesteru United, ale tylko na chwilę. 25-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Fenerbahce, które chce go pozyskać zimą.

Turecki klub nie zamierza czekać. Wspomniane źródło zaznacza, że zainteresowana strona poczyniła już pierwsze kroki mające na celu sprowadzenie Jadona Sancho. Do przeprowadzki jeszcze daleka droga, ale nie można wykluczyć, że Anglik zawita do Super Ligi. Czas pokaże, czy ten transfer rzeczywiście dojdzie do skutku.

Jadon Sancho w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Aston Villi. Angielski skrzydłowy niczym specjalnym jeszcze nie zaimponował, ponieważ nie ma jeszcze na kocnie trafienia oraz asysty.