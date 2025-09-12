Jadon Sancho nadal rozchwytywany. Pojawił się konkretny kierunek

Jadon Sancho został wypożyczony do Aston Villi z Manchesteru United. Według "TEAMtalk", kluby z Major League Soccer w przyszłym roku mogą spróbować zakontraktować angielskiego skrzydłowego.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Kluby MLS obserwują sytuację Jadona Sancho

Kariera Jadona Sancho od czasu głośnego transferu z Borussii Dortmund do Manchesteru United w 2021 roku nie rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. 25-letni skrzydłowy nie powtórzył świetnej formy, jaką prezentował w 1. Bundeslidze, a jego pobyt na Old Trafford został dodatkowo skomplikowany przez decyzję Erika ten Haga o odsunięciu Anglika od składu na początku sezonu 2023/24. Później piłkarz spędzał czas na wypożyczeniach, wracając m.in. do byłego klubu z Signal Iduna Park oraz do Chelsea.

Latem 2025 roku Manchester United napotkał trudności ze sprzedażą Sancho, mimo że Anglik był w ostatnim roku lukratywnego kontraktu. Ostatecznie trafił na Villa Park na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26. Czerwone Diabły zachowały jednak możliwość przedłużenia jego umowy o kolejny sezon, co zależy od formy zawodnika podczas gry w Aston Villi.

Aston Villa rozważa już transfer Sancho na stałe, choć w tym momencie piłkarz jeszcze nie rozegrał meczu w nowym klubie. Największą niespodzianką w kontekście przyszłości Sancho są doniesienia o zainteresowaniu ze strony klubów Major League Soccer. Anglik mógłby być otwarty na przenosiny do nowej ligi, gdzie presja medialna i sportowa jest zdecydowanie mniejsza niż w Anglii czy Europie.

W wieku 25 lat Sancho nadal jest postrzegany jako zawodnik o dużym potencjale i dołączenie do MLS mogłoby być krokiem wstecz w jego karierze. W związku z tym istnieje realna szansa, że Anglik będzie rozważał zarówno oferty z USA, jak i z Premier League.