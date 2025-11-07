Sancho zaliczy miękkie lądowanie? To byłby głośny transfer

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Borussia Dortmund myśli o pozyskaniu Jadona Sancho

Jadon Sancho podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. 25-letni skrzydłowy póki co nie zachwyca jednak w barwach ekipy The Villans – rozegrał łącznie siedem spotkań, nie zdobył żadnego gola, ani nie zaliczył asysty. Klub z Birmingham nie posiada w umowie opcji wykupu angielskiego napastnika, ale nawet gdyby tak było, raczej nie zdecydowałby się jej aktywować ze względu na przeciętną dyspozycję zawodnika.

Po zakończeniu obecnego sezonu przyszłość Jadona Sancho znowu stanie więc pod znakiem zapytania. Jak informuje portal „Football Insider”, Borussia Dortmund rozważyłaby ponowne sprowadzenie atakującego, jeśli Manchester United zgodziłby się oddać go za darmo. Co ciekawe, taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny, biorąc pod uwagę, że skrzydłowy nie potrafi odbudować formy z czasów występów w Bundeslidze, a jego wartość rynkowa systematycznie spada.

Kontrakt Sancho z drużyną Czerwonych Diabłów obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, ale klub posiada możliwość przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy. W teorii Manchester United mógłby zatem odnowić ten kontrakt, by później zarobić na sprzedaży piłkarza. Władze z Old Trafford nie chcą jednak ryzykować sytuacji, w której musiałyby wypłacać mu wysoką pensję bez gwarancji transferu definitywnego. Dlatego powrót 23-krotnego reprezentanta Anglii do zespołu BVB, gdzie z powodzeniem grał już w latach 2017-2021 oraz w drugiej połowie kampanii 2023/2024, wydaje się coraz bardziej realny.