Jack Grealish jest szykowany do opuszczenia latem Manchesteru City. Gwiazdor może zaliczyć miękkie lądowanie i trafić do innego giganta Premier League.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish opcją dla Tottenhamu

Manchester City latem dokona poważnych zmian w kadrze. Na wylocie są piłkarze, którzy na Etihad Stadium grają od lat. Pep Guardiola w tym sezonie stracił zaufanie do Jacka Grealisha, więc ten należy do grupy zawodników, z którymi klub najprawdopodobniej będzie chciał się pożegnać. Sam Anglik również nie jest w pełni zadowolony ze swojej sytuacji i jest gotowy na zmianę otoczenia.

W mediach spekuluje się na temat jego przyszłości. Ponoć mają go na liście życzeń ekipy spoza Premier League, w tym między innymi Milan czy Borussia Dortmund. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Grealish pozostanie na Wyspach Brytyjskich i wybierze zespół, w którym będzie mógł się odbudować. Przed transferem do Manchesteru City zachwycał w Aston Villi, będąc liderem całej ofensywy. Wówczas pokazywał, że stać go na bardzo wiele. Z tego względu nie brakuje chętnych, którzy mogą zaryzykować, byle tylko mieć go w swoich szeregach.

Do grona potencjalnych pracodawców Grealisha dołączył Tottenham. “TEAMtalk” informuje, że londyńczycy są zainteresowani sprowadzeniem go do siebie, ale mają konkretny warunek – musi on zgodzić się na obniżenie dotychczasowych zarobków. W Manchesterze City otrzymuje aż 300 tysięcy funtów tygodniowo, zaś Koguty swoim największym gwiazdom płacą maksymalnie 200 tysięcy funtów.

29-latek w trwającym sezonie rozegrał 26 spotkań i dwukrotnie trafił do siatki. W Premier League tylko sześć razy występował od pierwszej minuty.