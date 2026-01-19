Perisić może zaliczyć sensacyjny powrót. Gigant wciąż o nim pamięta

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ivan Perisić

Ivan Perisić wróci do Interu Mediolan?

Ivan Perisić, pomimo zaawansowanego wieku, nadal jest gwiazdą Eredivisie. 36-letni skrzydłowy, który od półtora roku przywdziewa koszulkę PSV Eindhoven, imponuje formą na holenderskich boiskach. Jego znakomita dyspozycja może wkrótce zaowocować powrotem do topowej ligi, a klub, który mógłby go zakontraktować, jest mu doskonale znany.

Jak podaje włoska strona „fcinter1908.it”, Inter Mediolan obserwuje bowiem sytuacje Perisicia, rozważając opcję ponownego sprowadzenia doświadczonego zawodnika. Chorwat był piłkarzem ekipy Nerazzurrich w latach 2015-2022, z wyjątkiem sezonu 2019/2020, kiedy przebywał na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Rutynowany piłkarz byłby chętny na powrót do stolicy Lombardii, jednak wszystko zależy od PSV Eindhoven, które oczekuje uczciwej oferty za swoją kluczową postać.

Ivan Perisić, który w trwającej kampanii zdobył pięć bramek i zanotował dziesięć asyst, gra w holenderskim klubie od września 2024 roku, kiedy przeszedł na Philips Stadion na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Hajdukiem Split. 150-krotny reprezentant Chorwacji ma niezwykle bogate CV – wcześniej przywdziewał również koszulki Wolfsburga, Borussii Dortmund, Club Brugge oraz FC Sochaux. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 1,3 miliona euro.