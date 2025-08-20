Israel Puerto wraca do Polski! [NASZ NEWS]

Kibice polskiej piłki powinni pamiętać Israela Puerto, ponieważ Hiszpan rozegrał kilkadziesiąt spotkań w barwach Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław. Potem opuścił Ekstraklasę, ale z informacji goal.pl wynika, że teraz wraca na nasze boiska.

Cristian Stavri/Alamy Na zdjęciu: Israel Puerto

Od Sevilli po…?

Israel Puerto zaczynał karierę w drużynach młodzieżowych Sevilli. Później zaliczył jeszcze kilka hiszpańskich klubów, takich jak Villarreal B, Racing, Lugo, Mirandes czy Recreativo Huelva. W lipcu 2019 roku trafił z tej ostatniej drużyny do Śląska Wrocław, a dwa lata później przeniósł się do Jagiellonii.

Po dwóch kolejnych sezonach wyjechał do drugoligowego obecnie Al-Jabalain w Arabii Saudyjskiej, gdzie spędził sezon. Jego ostatnim klubem był rumuński FC Buzau. A teraz, jak wynika z informacji goal.pl, czas na powrót do Polski. Jak ustaliliśmy, Israel Puerto zostanie piłkarzem Stali Mielec.

Wygrana Ligi Europy na koncie

Co do jego dorobku w poszczególnych ligach, to prezentuje się on następująco: 129 meczów i 7 bramek w trzeciej lidze hiszpańskiej, 31 meczów i 1 gol na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy, 94 występy, 6 goli i 4 asysty w Ekstraklasie, 26 meczów i 5 trafień w lidze saudyjskiej i 11 występów w lidze rumuńskiej.

Największym sukcesem w jego karierze jest wygranie Ligi Europy z Sevillą w sezonie 2013/2014. Do Stali 32-letni obecnie Puerto przychodzi jako wolny zawodnik.