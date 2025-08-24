Ismaheel odejdzie z Górnika? Czołowy polski klub zainteresowany Nigeryjczykiem! [NASZ NEWS]

Taofeek Ismaheel z niezłej strony pokazuje się w Górniku Zabrze, ale niewykluczone, że Nigeryjczyk zmieni klub jeszcze tego lata. Z inormacji goal.pl wynika, że zainteresowanie wyrażają nim kluby z Polski i Turcji.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Czas na Turcję?

Taofeeek Ismaheel pokazuje w barwach Górnika spore umiejętności, co przyciąga uwagę mocniejszych klubów. Z informacji goal.pl wynika, że usługami Nigeryjczyka zainteresowany jest jeden z tureckich klubów, ale nie tylko.

Jak się dowiedzieliśmy, graczem Górnika zainteresowany jest również Lech Poznań! Mistrz Polski szuka kogoś na skrzydło i Ismaheel znalazł się na liście życzeń wielkopolskiego klubu.

Ismaheel rozegrał w tym sezonie 6 spotkań ligowych, w których zaliczył jedną asystę. Kontrakt z Górnikiem wiąże go do lata 2027 roku.