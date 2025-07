Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak wybrał Liverpool. Teraz kluby muszą się dogadać

Alexander Isak podjął decyzję o przeprowadzce do Liverpoolu. Szwedzki gwiazdor zaakceptował warunki pięcioletniego kontraktu, który spełnia jego oczekiwania finansowe. W ten sposób napastnik dał zielone światło dla The Reds, którzy są gotowi rozpocząć formalne rozmowy z Newcastle, aby sfinalizować ten transfer.

Plan Liverpoolu zakłada rozpoczęcie rozmów z władzami Newcastle, aby dokładnie zrozumieć ich oczekiwania. Na początek The Reds chcą zaproponować ofertę na poziomie około 100 milionów funtów. Co prawda Sroki oczekiwałyby 150 milionów, ale Liverpool liczy, że porozumienie zostanie osiągnięte w granicach 120 milionów funtów, włączając w to bonusy zależne od przyszłych występów zawodnika.

W nadchodzących 48 godzinach ma odbyć się kluczowe spotkanie między oboma klubami, które pomoże ustalić dalsze kroki. Liverpool dąży do tego, aby jak najszybciej zamknąć temat transferu, co pozwoliłoby Isakowi dołączyć do zespołu przed rozpoczęciem sezonu.

Dla Isaka transfer do Liverpoolu to znaczący krok w jego karierze, a także szansa na grę w jednym z czołowych europejskich klubów. Newcastle United również aspiruje do walki o najwyższe cele, ale to The Reds uchodzą za faworytów w Lidze Mistrzów i Premier League.