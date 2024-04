Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Newcastle United może być zmuszone, by latem sprzedać Alexandra Isaka

Sam napastnik bynajmniej nie wyklucza opcji odejścia

Zainteresowane kluby są skłonne zapłacić ponad 115 milionów euro

Ponad sto milionów w grze o Isaka

Już w poniedziałek liczne media, z Fabrizio Romano na czele, informowały o trudnej sytuacji Newcastle United. Sroki w minionym sezonie osiągnęły wielki cel, awansując do Ligi Mistrzów. Pożegnały się jednak z rozgrywkami już po fazie grupowej, a teraz ich szansę na grę w Europie są znikome. Po 29 rozegranych kolejkach tracą do piątego Tottenhamu Hotspur aż 13 punktów. To wszystko sprawia, że klub z St. James’ Park może być latem zmuszony do sprzedaży jednej z gwiazd. W tym kontekście najczęściej mówi się o Alexandrze Isaku, który po powrocie do zdrowia błyszczy w barwach angielskiego zespołu. Sam napastnik bynajmniej nie wyklucza możliwości transferu, mimo że Sroki są gotowe na wielkie poświęcenie, by zatrzymać go u siebie.

Może jednak okazać się, że pracodawca Szweda nie będzie miał wiele do powiedzenia. W grę wchodzą bowiem wielkie pieniądze. Arsenal FC i Tottenham są bowiem ponoć skłonne zapłacić nawet około 117 milionów euro (sto milionów funtów) za 24-latka. Takiej oferty Sroki nie mogłyby zlekceważyć, zwłaszcza w obliczu nadchodzących problemów z finansowy fair play.

Isak rozegrał w tym sezonie 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i asystę.

