DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nathan Zeze

Nantes odrzuciło ofertę Interu za Nathana Zeze

Inter Mediolan w trakcie obecnego letniego okienka transferowego dokonał już kilku wzmocnień – na Stadio Giuseppe Meazza przenieśli się między innymi Piotr Zieliński, Mehdi Taremi oraz Josep Martinez. Włodarze Nerazzurrich tego lata planują sprowadzić jeszcze nowego środkowego obrońcę.

W związku z tym na celownik mistrzów Włoch trafił Nathan Zeze, który na co dzień występuje w FC Nantes. Co więcej, Inter Mediolan złożył już pierwszą ofertę za 19-letniego stopera. Propozycja opiewała na 13 milionów euro i została odrzucona – możemy przeczytać we francuskiej gazecie “Ouest-France”.

Młodzieżowy reprezentant Francji do pierwszej drużyny Kanarków na stałe został włączony przed sezonem 2023/2024. Nathan Zeze w ostatniej kampanii pokazał się z na tyle dobrej strony, że wzbudził zainteresowanie Nerazzurrich. Włoski klub będzie musiał jednak polepszyć ofertę, żeby pozyskać tego zawodnika. Władze Les Canaris mają bowiem wysokie wymagania co do sprzedaży wychowanka.

Bardzo utalentowany defensor w koszulce FC Nantes rozegrał łącznie 16 meczów, co wystarczyło, by wpaść w oko skautom mistrza Serie A. Umowa perspektywicznego obrońcy z Kanarkami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia piłkarza na około 5 milionów euro.