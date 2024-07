Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Man United z kolejnym dużym zakupem?

Manchester United nie próżnuje na rynku transferowym. Szeregi Czerwonych Diabłów zasilili już Joshua Zirkzee i Leny Yoro. Na te ruchy klub z Old Trafford przeznaczy łącznie około 100 milionów euro. To oczywiście nie koniec wzmocnień. Na celowniku 20-krotnych mistrzów Anglii znajduje się Manuel Ugarte.

Pomocnik Paris Saint-Germain ma duże szanse na przeprowadzkę w tym okienku. Reprezentant Urugwaju nie najlepiej odnalazł się w Paryżu – obie strony mogą zakończyć współpracę po zaledwie jednym sezonie. Tę sytuację chce wykorzystać Man United – rozmowy z PSG i otoczeniem zawodnika już trwają.

Jednak twierdzi Fabrizio Romano, Ugarte przeniesie się do United tylko wtedy, gdy z Old Trafford pożegna się Casemiro lub Scott McTominay. Chociaż obaj rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w barwach Manchesteru, klub nie ukrywa, że chętnie sprzeda jednego z nich. W ten sposób zwolni miejsce dla nowego pomocnika i pozyska środki na jego zakup. 23-latek jest wyceniany na 45 milionów euro.

Zobacz także: Kante chce wrócić do Europy. Ma ofertę z Premier League!