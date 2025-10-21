Inter złożył ofertę Realowi Madryt! Wielki talent rozchwytywany

Inter Mediolan ustawił się w kolejce po piłkarza Como. Dużym zainteresowaniem cieszy się Nico Paz. Co ciekawe Nerazzurri złożyli ofertę, ale otrzymał ją Real Madryt - informuje DSports Radio.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Nico Paz zmieni dwa kluby naraz?! Inter z ofertą dla Realu Madryt

Inter Mediolan w ostatnie lato postanowił zmienić filozofię transferową, stawiając na młodych zawodników o dużym potencjale. Wygląda na to, że w kolejnych oknach transferowych będą trzymać się wybranej ścieżki. Najnowsze informacje sugerują, że na liście życzeń Nerazzurrich znalazł się utalentowany piłkarz, grający w Serie A. Z mediolańczykami łączony jest Nico Paz.

Według Fernando Czyza z DSports Radio klub z Mediolanu złożył ofertę za Argentyńczyka. Propozycja opiewa na 58 milionów euro. Co ciekawe adresatem nie było Como, w którym obecnie gra Nico Paz. Oferta trafiła na biurko Florentino Pereza i Realu Madryt.

Wszystko za sprawą klauzuli odkupu w kontrakcie 21-latka. Paz przeniósł się z Madrytu do Como latem 2024 roku za 6 milionów euro. Królewscy zapewnili sobie prawo odkupu piłkarza za 9 milionów euro. Powyższa klauzula jest ważna do czerwca przyszłego roku. Na dodatek posiadają także 50% od następnego transferu.

Nie jest tajemnicą, że Real rozważa transfer powrotny wychowanka. Biorąc pod uwagę niską kwotę transferu, będzie to dla nich albo dodatkowe wzmocnienie niskim kosztem, albo okazja do szybkiego zarobku. Warto pamiętać, że już latem Como otrzymało propozycję za Paza, którą złożył Tottenham. Spurs byli gotowi wydać ponad 70 milionów euro, ale usłyszeli, że piłkarz nie jest na sprzedaż.

Nico Paz w trwających rozgrywkach ma na swoim koncie 4 gole i 4 asysty w 7 meczach Serie A.