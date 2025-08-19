Inter Mediolan rozważa przeprowadzenie głośnego transferu. Na ich celowniku znalazł się Felix Nmecha. Borussia Dortmund natomiast wycenia swojego gracza na 60 milionów euro - podaje "Corriere dello Sport".

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Felix Nmecha wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan już w przyszły poniedziałek rozpocznie zmagania ligowe w sezonie 2025/26. Na inauguracje Nerazzurri zmierzą się przed własną publicznością z Torino. Wicemistrzowie Włoch jeszcze nie zakończyli budowy skład. Wciąż planują zarówno kolejne wzmocnienia jak i rozstania. Ostatnio zespół Cristiana Chivu opuścił Nicola Zalewski, który wzmocnił Atalantę Bergamo.

Środek pola jest jedną z pozycji, którą planuje wzmocnić Inter Mediolan. Jak się okazuje, Nerazzurrim wpadł w oko pewien zawodnik. Dziennik „Corriere dello Sport” zdradził, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Felix Nmecha, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Dortmund. Niemiec to niewątpliwie jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej Bundeslidze.

Inter Mediolan jednak może nie skusić się na transfer Felixa Nmechy. Problemem jest kwota transferu. Wspomniane źródło zaznacza, że Borussia Dortmund wycenia swoją gwiazdę na 60 milionów euro. Taka cena ewidentnie przewyższa możliwości Nerazzurrich, przez co wkrótce mogą wycofać się z walki o jego transfer.

Felix Nmecha w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec może się pochwalić dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.