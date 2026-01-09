Inter Mediolan poważnie myśli o wzmocnieniu defensywy. Jak się okazuje, trop Nerazzurrich prowadzi do Premier League. Na ich radarze znalazł się Calvin Bassey z Fulham - przekazuje "TEAMtalk".

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Calvin Bassey wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan chce jak najszybciej dokonać zmian w defensywie. Przede wszystkim wicemistrzowie Włoch poszukują centralnej postaci w tym bloku. Ma to związek z wiekiem Stefana de Vrija oraz Francesco Acerbiego. Obaj piłkarze mają na karku już swoje lata, a Nerazzurri poszukują odpowiedniego kandydata do podstawowego składu.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Inter Mediolan może sięgnąć po interesującego gracza. Prosto z boisk Premier League. Na celowniku drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu znalazł się Calvin Bassey, który obecnie reprezentuje barwy Fulham. Nigeryjczyk poważnie zastanawia się nad przeprowadzką do Włoch, więc Nerazzurri stoją na dobrej pozycji.

Kontrakt Calvina Basseya z Fulham obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Dla zespołu z Londynu powoli zatem to ostatni dzwonek, aby zarobić spore pieniądze na odejściu defensora. Nadchodzące tygodnie będą niezwykle gorące dla Nigeryjczyka. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do jego przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza.

Calvin Bassey w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Fulham. Defensor zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Burnley.