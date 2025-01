Tottenham może udać się na polowanie w Serie A. Szuka obrońcy

fot. MI News & Sport / Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglu i Simone Inzaghi

Alessandro Bastoni może zamienić Inter Mediolan na Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur według najnowszych wieści mediów jest zdeterminowany, aby wzmocnić się w defensywie. Fichajes.net twierdzi, że klub z Premier League ma plan, aby pozyskać Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan. Zdolny defensor ma być celem The Spurs na 2025 roku.

Zainteresowanie działaczy Tottenhamu włoskim zawodnikiem to tak naprawdę nic nowego. W ostatnich latach ekipa z Londynu podejmowała już próby pozyskania piłkarza, ale bez efektu. Wyzwaniem dla przedstawiciela ligi angielskiej jest to, że Bastoni ma umowę ważną z ekipą ze Stadio Giuseppe Meazza do 2028 roku.

Jasne jest w każdym razie, że nie tylko gracz Interu jest na celowniku Tottenhamu. W ostatnim czasie klub z Premier League próbował pozyskać Jarrada Branthwaite’a czy Abdukodira Khusanova, ale bez rezultatu.

Tymczasem defensor Nerazzurrich to 33-krotny reprezentant Włoch. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 75 milionów euro. W tej kampanii Bastoni wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach. Nie tylko pomaga drużynie w poczynaniach defensywnych, ale też w ofensywie. Zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Okazję do poprawienia bilansu piłkarz może mieć w niedzielę. Inter wówczas zagra z Empoli w ramach 21. kolejki Serie A.

