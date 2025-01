fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan wiadomość od Marcusa Rashforda

AC Milan jest jednym z kilku klubów chętnych na sfinalizowanie transferu z udziałem Marcusa Rashforda. Przedstawiciel Serie A wierzy, że odpowiedź w sprawie uzyska maksymalnie w ciągu 1-2 dni. Informacje przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Manchester United – sezon 2024/2025

Znany insider daje do zrozumienia, że po tym, jak Milan złożył oficjalną ofertę, to aktualnie pałeczka jest po stronie samego zawodnika. Rashford musi podjąć decyzję, czy interesuje go przeprowadzka z ekipy z Premier League do ligi włoskiej.

Reprezentant Anglii w każdym razie na brak zainteresowania nie może narzekać. Mimo że ostatnio został odstawiony na boczny tor przez Rubena Amorima, będąc od kilku już spotkań bez gry. Rashford znajduje się też na liście życzeń takich klubów jak Borussia Dortmund czy FC Barcelona.

Angielski piłkarz to wychowanek Czerwonych Diabłów. Rashford w tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, notując w nich siedem trafień i trzy asysty. Nie zapowiada się, aby ten bilans Anglik poprawił w czwartkowym starciu w ramach 21. kolejki ligi angielskiej, gdy ekipa z Old Trafford w roli gospodarza zagra z Southampton. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

Rashford ma kontrakt ważny z Man Utd do 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza to natomiast 55 milionów euro. Jeśli transakcja z udziałem gracza Czerwonych Diabłów nie dojdzie do skutku, to możliwe, że Rossoneri rusza po Kyle’a Walkera z Manchesteru City.

