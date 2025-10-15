Inter szykuje głośny transfer. Włosi przygotowują ofertę

Inter Mediolan zwrócił uwagę na reprezentanta Anglii. Według "Tuttosport", Marc Guehi z Crystal Palace znajduje się na celowniku włoskiego giganta.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Marc Guehi w kręgu zainteresowań Interu

Inter Mediolan w zeszłym sezonie stracił mistrzostwo Włoch w ostatnich kolejkach, które ostatecznie powędrowało do piłkarzy SSC Napoli. W bieżącej kampanii pod wodzą Cristiana Chivu Nerazzurri przegrali dotychczas dwa mecze, a obecnie notują serię pięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach.

Klub z Mediolanu planuje jednak poważną przebudowę bloku obronnego w nadchodzącym roku. Kilku doświadczonych zawodników – w tym Francesco Acerbi i Stefan de Vrij – może opuścić Inter po zakończeniu sezonu, dlatego klub poszukuje młodszych i perspektywicznych defensorów, którzy mogliby wzmocnić drużynę.

Według włoskiego dziennika „Tuttosport”, na liście życzeń skautów Nerazzurrich wysoko znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace. Kontrakt 25-letniego Anglika wygasa w czerwcu 2026 roku, a zawodnik nie zamierza przedłużać umowy, co tylko wzmaga spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Reprezentant Anglii jest już łączony z topowymi klubami, w tym z Liverpoolem i Bayernem Monachium. Inter może wykorzystać sytuację, by zakontraktować utalentowanego defensora w letnim oknie transferowym. Guehi występuje w barwach Crystal Palace od 2021 roku, gdy za ponad 20 mln euro przeniósł się z Chelsea. W bieżącym sezonie środkowy defensor rozegrał 12 meczów, zdobył jedną bramkę i dorzucił asystę.