Inter szuka napastnika. Opcją wschodząca gwiazda Bundesligi Źródło: Sport Mediaset Sebastian Janus Inter Mediolan poszukuje napastnika, którego sprowadzi latem. Opcją rezerwową jest Serhou Guirassy, który notuje kapitalny sezon w Bundeslidze.

Na zdjęciu: Serhou Guirassy