Inter stawia na niewypał z Man Utd! Ma już konkretny plan

Zirkzee na liście Interu – plan wypożyczenia z opcją wykupu

Inter Mediolan widzi w Joshui Zirkzee idealne wzmocnienie ofensywy przed nowym sezonem. Holender, który długo był łączony z Juventusem czy Napoli, teraz staje się realnym celem transferowym Nerazzurrich. Klub z San Siro zamierza odmłodzić i rozbudować linię ataku, a 23-latek pasuje do koncepcji Simone Inzaghiego jako uniwersalny partner lub zmiennik dla Lautaro Martineza i Marcusa Thurama.

Według „Il Corriere dello Sport” Inter może skorzystać na słabej formie Zirkzee w Premier League. Napastnik zdobył zaledwie siedem goli w 48 meczach dla Manchesteru United, co stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość na Old Trafford. Nerazzurri są przekonani, że jego doświadczenie z Serie A, gdzie błyszczał w barwach Bologni, uczyni go wartościowym nabytkiem.

Klub z Mediolanu planuje zaproponować wypożyczenie z opcją wykupu, która mogłaby się przerodzić w obowiązek pod określonymi warunkami. Taki model transferu pozwoliłby zminimalizować ryzyko i dostosować inwestycję do sytuacji finansowej.

Manchester United zapłacił za Zirkzee około 40 milionów euro, lecz Inter liczy, że słaba kampania napastnika w Anglii wpłynie na obniżenie kwoty transferu. Nerazzurri pozostają optymistyczni co do powodzenia negocjacji.