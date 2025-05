Zirkzee na wylocie z Manchesteru United. Przygarnie go włoski potentat?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

SSC Napoli interesuje się Joshuą Zirkzee

Joshua Zirkzee kompletnie nie sprawdził się w Manchesterze United i w związku z tym może opuścić drużynę Czerwonych Diabłów po zaledwie jednym sezonie spędzonym na Wyspach Brytyjsich. Holenderski napastnik nie przekonał do siebie trenera ekipy Red Devils – Rubena Amorima – który najprawdopodobniej wyrazi zgodę na jego odejście. Wiele wskazuje na to, że sześciokrotny reprezentant Oranje zaliczy miękkie lądowanie, ponieważ wzbudza on spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla rosłego atakującego jest powrót do Serie A. Dotychczas 23-latkowi przyglądały się takie włoskie kluby jak Juventus, AC Milan oraz Inter Mediolan, natomiast z najnowszych informacji mediów wynika, iż do walki o sprowadzenie napastnika dołączył jeszcze jeden zespół z Półwyspu Apenińskiego. Jak poinformował we wtorkowe popołudnie hiszpański serwis „Fichajes.net”, Joshua Zirkzee przykuł bowiem uwagę SSC Napoli, które chciałoby wypożyczyć piłkarza.

Rozmowy pomiędzy stronami podobno już ruszyły i czas pokaże, czy ostatecznie zakończą się sukcesem. Mierzący 193 centymetry snajper przywdziewa koszulkę Manchesteru United od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się do angielskiego giganta za 42,5 miliona euro z innego włoskiego klubu – Bolonii. Holender w koszulce ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 48 meczów, zdobył 7 bramek i zaliczył 8 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na 35 milionów euro, co oznacza, że jego wartość rynkowa spadła.