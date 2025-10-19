Inter rozważa sprzedaż zawodnika. Klub ustalił cenę za obrońcę

Inter Mediolan myśli o rozstaniu zimą z Yannem Bisseckiem. Jak podaje Gianluca Di Marzio, włoski klub chce otrzymać za niemieckiego obrońcę około 40 milionów euro.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Crystal Palace zainteresowane Yannem Bisseckiem

Inter Mediolan sprowadził Yanna Bissecka w 2023 roku z duńskiego Aarhus GF za nieco ponad 7 milionów euro. W ubiegłym sezonie 24-letni środkowy obrońca odgrywał istotną rolę w zespole Nerazzurrich, ale po objęciu drużyny przez Cristiana Chivu stracił miejsce w podstawowym składzie. Pod wodzą rumuńskiego trenera rozegrał do tej pory zaledwie dwa mecze, co skłania go do rozważenia zmiany klubu już zimą.

Były zawodnik FC Koln wzbudza zainteresowanie Crystal Palace, które poszukuje wzmocnień w defensywie. Klub z Selhurst Park musi znaleźć zastępstwo dla Marca Guehiego, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i nie zostanie przedłużony.

Według informacji Gianluki Di Marzio, niemiecki obrońca jest wyceniany na 35-40 milionów euro, co nie stanowi problemu finansowego dla angielskiego klubu. Drużyna z Londynu pod wodzą Olivera Glasnera w ostatnich sezonach notuje znaczny progres. Zdobyła Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty i zapewniła sobie udział w europejskich pucharach. Dla wielu zawodników teraz Crystal Palace jest atrakcyjnym miejscem do rozwoju.

Bisseck w marcu tego roku zadebiutował w niemieckiej kadrze. Selekcjoner Julian Nagelsmann nie powołuje stopera od kilku miesięcy. 24-latek w sumie dla Interu rozegrał 69 meczów i zdobył pięć bramek. Jego umowa we Włoszech obowiązuje do czerwca 2029 roku.