Inter przestrzelił z transferem. Jest na wylocie po kilku miesiącach w klubie

Inter Mediolan nie zaliczy tego transferu do udanych. Luis Henrique miał być wzmocnieniem, a okazał się niewypałem. Jak twierdzi Santi Aouna piłkarz w styczniu opuści szeregi Nerazzurrich.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Luis Henrique w styczniu opuści Inter Mediolan

Inter Mediolan w minione lato zmienił filozofię transferową, rezygnując ze ściągania doświadczonych zawodników. W zamian postawili na piłkarzy maksymalnie do 23. roku życia, którzy mają duży potencjał na przyszłość. O ile sprowadzenie Bonny’ego czy Petara Sucicia można uznać za plus, tak transakcja z udziałem Luisa Henrique to niewypał transferowy. Mediolańczycy błyskawicznie zareagowali na jego formę.

Z doniesień, które przekazał Santi Aouna wynika, że Brazylijczyk znalazł się na wylocie. Inter spróbuje się go pozbyć już w trakcie najbliższego zimowego okna transferowego. Problem w tym, że jak na razie nikt nie chce pozyskać 23-latka.

Henrique został zaproponowany klubom takim jak Marsylia, Lyon i Monaco. Każdy z nich odmówił, co potwierdza, że Nerazzurri nie będą mieli łatwo, znaleźć kupca na pomocnika. Jego aktualny kontrakt z wicemistrzem Włoch obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Do Mediolanu trafił z Marsylii, a Inter zapłacił za niego 22,8 mln euro. Był to drugi najdroższy transfer Il Biscione w minione lato. Nieco więcej zapłacili tylko za Bonny’ego (23 mln euro). Od początku sezonu Henriques wystąpił w 8 meczach, zbierając 224 minuty.