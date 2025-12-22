Inter odpowiedział Juventusowi. Transfer gwiazdy możliwy pod tym warunkiem

Juventus wciąż myśli o Davide Frattesim przed styczniowym oknem transferowym. Inter nie zamyka tematu, ale jasno określił zasady ewentualnej transakcji, które mocno komplikują plany Bianconerich.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter stawia trudne warunki ws. transferu Frattesiego

Juventus od dłuższego czasu obserwuje sytuację Davide Frattesiego i nie rezygnuje z pomysłu transferu. Włoski pomocnik po raz trzeci z rzędu rozgląda się za klubem, w którym mógłby liczyć na większą liczbę minut. W Interze jego rola pozostaje ograniczona, co skłania go do analizy alternatyw.

Luciano Spalletti widzi w Frattesim idealne wzmocnienie środka pola. Trener od dawna szuka pomocnika o ofensywnych skłonnościach i dobrej dynamice. Frattesi był wysoko na jego liście życzeń już wcześniej, a ich relacje z czasów reprezentacji Włoch oraz wcześniejszych kontaktów w Serie A są bardzo dobre.

Inter nie powiedział Juventusowi nie, ale postawił jasne granice. Klub z Mediolanu nie rozważa wypożyczenia ani obniżenia oczekiwań finansowych. Jeśli dojdzie do transferu, musi to być sprzedaż definitywna na warunkach Nerazzurrich.

Pierwszym z nich jest kwota. Inter oczekuje 35 milionów euro i nie przewiduje rabatów. Frattesi ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku, co daje klubowi pełną kontrolę nad negocjacjami. Drugi warunek dotyczy piłkarza w ramach ewentualnej wymiany. Inter wskazał Khephrena Thurama jako zawodnika, który mógłby ewentualnie zrównoważyć operację.

Juventus nie zamknął tematu, ale podchodzi do niego z dużą ostrożnością. W klubie zdają sobie sprawę, że w zimowym oknie trudno wyłożyć taką kwotę. Rozmowy więc trwają, lecz na ten moment są dalekie od finału. Juventus wciąż chce Frattesiego. Inter natomiast nie zamierza schodzić z raz obranej ścieżki.

