Inter może stracić zawodnika. Klub z Premier League chce obrońcę

Inter Mediolan może po sezonie stracić Stefana de Vrija. Holenderski stoper znalazł się na liście życzeń Newcastle United - wynika z informacji "Football Insider".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Newcastle United rozważa transfer Stefana de Vrija z Interu

Inter Mediolan umocnił się na czele tabeli Serie A po wyjazdowym zwycięstwie nad Udinese Calcio (1:0). Dzięki temu włoski gigant ma już sześć punktów przewagi nad drugim Milanem. Nerazzurri celują w zdobycie tytułu mistrza Włoch, zwłaszcza po tym, jak w poprzednim sezonie stracili mistrzostwo na ostatniej prostej.

Równocześnie Newcastle United bierze pod uwagę transfer środkowego obrońcy Interu, Stefana de Vrija. Holender był wcześniej bliski przenosin do saudyjskiego Al-Hilal, a w mediach pojawiały się również doniesienia łączące go z możliwym transferem do Barcelony.

Kontrakt 33-latka z Interem wygasa wraz z końcem tego sezonu i niewiele wskazuje na jego przedłużenie. Doświadczony obrońca nie byłby jednak dostępny do gry w Lidze Mistrzów w barwach Newcastle, ponieważ w tym sezonie występował już w tych rozgrywkach w Interze.

W bieżących rozgrywkach Serie A De Vrij rozegrał zaledwie dziewięć meczów, spędzając na boisku 588 minut. 77-krotny reprezentant Holandii dołączył do Nerazzurrich w 2018 roku z Lazio Rzym i od tego czasu jest ważnym ogniwem defensywy włoskiego klubu. Środkowy obrońca w 2014 roku wyjechał z Feyenoord Rotterdam.