Inter może stracić gwiazdora. Zainteresowanie w Anglii rośnie

Denzel Dumfries nadal zmaga się z urazem kostki, a jego powrót do gry pozostaje niepewny. Co więcej, według Calciomercato Holender zmienił agenta, co może otworzyć drogę do transferu i ponownie rozgrzać spekulacje wokół piłkarza Interu.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter czeka na decyzję Dumfriesa ws. przyszłości

Denzel Dumfries nie występuje w barwach Interu od spotkania z Lazio 9 listopada. Choć zawodnik poleciał na zgrupowanie reprezentacji Holandii, od tamtej pory informacje o jego stanie zdrowia były niejasne. Ból kostki nie ustępuje, a prognozy dotyczące powrotu stają się coraz mniej konkretne.

Inter nadal nie wie, kiedy Dumfries znów pojawi się na boisku. Zawodnik konsultuje się ze specjalistami i analizuje, czy wrócić szybciej, czy poczekać na pełne ustąpienie problemów. W tym drugim przypadku jego powrót mógłby nastąpić dopiero w nowym roku.

Denzel Dumfries nie skupia się jednak wyłącznie na zdrowiu. Według medialnych informacji zmienił po raz kolejny agenta. Jorge Mendes ma już nie reprezentować zawodnika. Nowym pełnomocnikiem został Ali Barat, który ma silne powiązania z klubami Premier League.

Taki ruch może być sygnałem, że Dumfries rozważa zmianę otoczenia. Piłkarz od dawna nie ukrywa ambicji gry w innym kraju. W jego kontrakcie widnieje klauzula opiewająca na 25 milionów euro, możliwa do aktywowania do końca lipca. To furtka, którą nowy agent może próbować wykorzystać.

Nie można wykluczyć, że dyskusje o przyszłości Dumfriesa rozpoczną się już zimą. W takim przypadku klasyczna klauzula nie obowiązywałaby i klub zainteresowany musiałby dogadać się z Interem. Sytuacja pozostaje więc dynamiczna. Nerazzurri czekają, aż ich wahadłowy odzyska zdrowie i jednocześnie obserwują ruchy wokół jego dalszej kariery.

