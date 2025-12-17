Inter Miami pokazuje siłę. Gwiazda zostaje na dłużej

Inter Miami po wygraniu mistrzostwa MLS nie zamierza się tym osiągnięciem zadowalać. Klub w specjalnym komunikacie przekazał, że przedłużył kontrakt z jednym z kluczowych graczy.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Suarez

Luis Suarez na dłużej w Interze Miami

Inter Miami, mimo że jest stosunkowo młodym klubem, bo powstał w 2018 roku, ma już pierwszy poważny sukces na koncie. Ekipa zarządzana przez Davida Beckhama wygrała pierwsze mistrzostwo MLS w historii. Wcześniej, w 2023 roku, klub triumfował natomiast w Pucharze Ligi. Jednocześnie planem jest kontynuowanie passy ważnych sukcesów.

Klub oficjalnie poinformował, że nową umowę parafował Luis Suarez. 38-latek związał się z ekipą z MLS do końca sezonu 2026. Urugwajczyk w poprzedniej kampanii rozegrał 50 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 17 goli i zaliczył również 17 asyst.

Ogólnie w barwach Interu Miami jak na razie Suarez rozegrał łącznie 87 meczów. Zdobył w nich 42 bramki, notując także 30 asyst. Urugwajski napastnik trafił do ekipy z MLS w styczniu 2024 roku z Gremio na zasadzie wolnego transferu.

Suarez to 143-krotny reprezentant Urugwaju. W drużynie narodowej strzelił 69 goli. Swego czasu nie brakowało spekulacji o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony Club Nacional.

Inter do grania w lidze wróci w lutym 2026 roku. Zmierzy się wówczas w pierwszej kolejce MLS z Los Angeles FC. Obie ekipy zmierzą się ze sobą zatem kolejny raz po blisko roku przerwy. W kwietniu 2025 roku drużyny rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale CONCACAF Champions Cup. Wówczas raz górą było LAFC (1:0). Z kolei w rewanżu zdecydowanie lepszą ekipą okazał się Inter Miami (3:1).

