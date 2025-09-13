Inter Mediolan w przyszłym roku może sięgnąć po zawodnika Juventusu. A chodzi o Dusana Vlahovicia, któremu kończy się kontrakt. Zainteresowanie Nerazzurrich jest dość poważne - informuje "Tuttomercatoweb".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Dusan Vlahović może wzmocnić Inter Mediolan

Inter Mediolan w sobotę rozegra niezwykle ważne spotkanie w rozgrywkach Serie A. Podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Juventusem. Niewątpliwie jest to hit tej serii gier w Italii. Nerazzurri przed przerwą reprezentacyjną zaliczyli jednak sporą wpadkę. Wicemistrzowie Włoch przegrali bowiem z Udinese Calcio (1:2).

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Inter Mediolan może sięgnąć po głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Dusan Vlahović z Juventusu. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza mają specjalny plan na pozyskanie Serba. Kontrakt napastnika wygasa latem przyszłego rok, więc wicemistrzowie Włoch będą mieli okazję pozyskać go bez kwoty odstępnego.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan jeszcze nie wykonał odpowiednich kroków dążących do transferu Dusana Vlahovicia. Nerazzurri dopiero w przyszłym kroku zaczną pracować nad pozyskaniem reprezentanta Serbii. Warto również zaznaczyć, że zawodnik wciąż może związać się ze Starą Damą nową umową. Niewątpliwie przeprowadzka 25-latka na Stadio Giuseppe Meazza byłaby hitem transferowym w Serie A.

Dusan Vlahović zalicza bardzo dobre wejście w sezon. 25-latek po dwóch rozegranych meczach ma na koncie dwa strzelone gole. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia serbskiego snajpera na 35 milionów euro.