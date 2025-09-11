Inter Mediolan rozgląda się za nowym obrońcą. Jak się okazuje, wicemistrzowie Włoch mogą przeprowadzić głośny transfer. Na ich celowniku znalazł się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium - donosi "Tuttosport".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Dayot Upamecano wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan ma już wiekowych defensorów. Przede wszystkim w centralnej części pozycji. Francesco Acerbi oraz Stefan de Vrij potrafią wciąż grać na wysokim poziomie, ale klub planuje odświeżenie tej roli. Bardzo możliwe, że zarówno Włoch jak i Holender w przyszłym roku nie będą już występowali na Stadio Giuseppe Meazza.

W przeszłości Inter Mediolan często sięgał po wzmocnienia z Bayernu Monachium. I tym razem może być tak samo. Otóż Nerazzurri rozglądają się za nowym defensorem. A z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znalazł się Dayot Upamecano.

Inter Mediolan chce skorzystać z okazji. Kontrakt reprezentanta Francji z Bayernem Monachium obowiązuje bowiem do końca czerwca przyszłego roku. W kolejnym letnim okienku transferowym defensor może być zatem dostępny za darmo. Mistrzowie Niemiec chcą zatrzymać swojego gracza. A na odejście nie chce pozwolić sam Vincent Kompany.

Dayot Upamecano jest zawodnikiem Bayernu Monachium od 2021 roku. Dotychczas francuski obrońca rozegrał 155 spotkań dla bawarskiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień oraz 10 asyst.