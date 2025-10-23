Inter Mediolan zainteresował się reprezentantem Polski!

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Jan Ziółkowski w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Jan Ziółkowski latem został bohaterem niespodziewanego transferu. Świeżo upieczony reprezentant Polski zdecydował się na zagraniczną przygodę, zamieniając Legię Warszawa na AS Romę. Z włoskim klubem podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku. Na pierwszy mecz w nowych barwach musiał trochę poczekać, ale gdy już dostał szanse, wywiązał się ze swojej roli bardzo dobrze.

Ostatnio pojawił się na boisku w hicie kolejki, w którym Roma podejmowała u siebie Inter Mediolan. Choć rzymianie przegrali (0:1), to Ziółkowski zebrał bardzo dobre recenzje. Występ 20-latka zrobił przede wszystkim wrażenie na władzach Nerazzurrich.

Z informacji serwisu L’Interista wynika, że mediolańczycy są zainteresowani transferem Polaka. Szczególnie są po wrażeniem jego fizyczności, a także dużej determinacji, uważając, że są to cechy rzadko spotykane u młodego piłkarza. Dodatkowo za mocną stronę Ziółkowskiego uważają wszechstronność, ponieważ może grać zarówno na lewej, jak i prawej stronie w trzyosobowym bloku obronnym.

Ziółkowski w Interze mógłby zająć miejsce Yanna Bissecka. Coraz częściej mówi się o tym, że reprezentant Niemiec po zakończeniu sezonu zmieni otoczenie. Ponadto w defensywie może zajść więcej zmian, ponieważ niepewna jest również przyszłość Manuele Akanjiego. Szwajcar jest tylko wypożyczony z Manchesteru City do końca czerwca przyszłego roku.