Inter Mediolan wyznaczył cel na lato. Mogą go pozyskać za darmo

Inter Mediolan przygotowuje się do letniego okna transferowego. Budżet będzie ograniczony, więc zerkają w stronę zawodników bez kontraktu. Jak podaje Bild, uwagę Nerazzurrich przykuł Leon Goretzka.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Goretzka w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Inter Mediolan odpadł z Ligi Mistrzów na etapie rundy play-off fazy pucharowej. Niespodziewanie ich pogromcą okazała się drużyna z Norwegii – Bodo/Glimt. W efekcie włoskie media informują, że latem może dojść do dużych zmian w kadrze pierwszego zespołu. Planowana rewolucja wywołała przyśpieszenie działań Mediolańczyków na rynku transferowym.

Dobrze poinformowany w kręgach Bayernu Monachium dziennikarz Christian Falk przekazał, że jeden z zawodników Bawarczyków przykuł uwagę Interu Mediolan. Ma nim być Leon Goretzka, który z dniem 1 lipca będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

Kontrakt Goretzki z Bayernem na pewno nie zostanie przedłużony. Inter widzi w nim poważne wzmocnienie środka pola. Nerazzurri doceniają jego doświadczenie oraz fizyczność. Zainteresowanie pomocnikiem jest jednak bardzo duże. Na samym Półwyspie Apenińskim interesuje się nim AC Milan oraz Juventus. Ponadto piłkarz rozważa grę w Premier League, gdzie czai się na niego Arsenal. O ile wyjazd na wyspy ma być priorytetem reprezentanta Niemiec, tak nie wykluczył możliwości przeprowadzki do Serie A.

Goretzka jest związany z Bayernem od lipca 2018 roku. Wcześniej był zawodnikiem Schalke 04. Dla zespołu z Allianz Arena wystąpił łącznie w 296 meczach, w których zdobył 48 goli i zanotował 48 asyst.