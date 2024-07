Inter Mediolan wciąż chce pozyskać latem nowego napastnika. Według La Gazzetta dello Sport do klubu zgłosili się agenci Memphisa Depaya oraz Domenico Berardiego

Memphis Depay i Domenico Berardi kandydatami do gry w Interze Mediolan

Inter Mediolan mimo przeprowadzenia kilku transferów wciąż ma pewne cele do spełnienia podczas letniego okna transferowego. W klubie rozglądają się za lewonożnym środkowym obrońcą oraz dodatkowym napastnikiem. Choć wcześniej na zasadzie wolnego transferu do stolicy mody trafił Mehdi Taremi, to szkoleniowiec Nerazzurri chciałby mieć więcej opcji w rotacji składem.

Z najnowszych informacji przekazanych przez La Gazzetta dello Sport wynika, że do Interu zgłosili się agenci dwóch znanych piłkarzy. Chodzi oczywiście o Memphisa Depaya i Domenico Berardiego. Reprezentant Holandii aktualnie pozostaje bez klubu, bowiem jego kontrakt z Atletico Madryt dobiegł końca z dniem 30 czerwca. Aczkolwiek przeszkodą w finalizacji transakcji ma być wynagrodzenie, którego oczekuje zawodnik. 30-letni piłkarz chciałby inkasować w Interze aż 5 milionów euro netto rocznie.

Z kolei Domenico Berardi jest związany kontraktem z Sassuolo, lecz jego agent rozgląda się za nowym klubem ze względu na spadek zespołu do Serie B. Jednak władze Interu Mediolan mają poważne zastrzeżenia co do wieku piłkarza i możliwości finansowych związanych z powyższą transakcją.

Na ten moment Inter Mediolan pozyskał trzech nowych zawodników. Do klubu trafili Piotr Zieliński, Mehdi Taremi i Josep Martinez. Ponadto Davide Frattesi, Carlos Augusto i Marko Arnautović zostali wykupieni po zakończeniu wypożyczenia. Łącznie na wzmocnienia przed sezonem 2024/2025 Nerazzurri wydali 63,5 mln euro.