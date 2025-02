fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez może wypaść z gry za bluźnierstwa w meczu z Juventusem

Lautaro Martinez to bez wątpienia kluczowa postać Interu Mediolan w tej kampanii. Argentyńczyk wraz z Marcusem Thuramem tworzy duet napastników. Tymczasem możliwe, że w najbliższym czasie jeden z wymienionych zawodników może zostać zawieszony.

Aktualnie według informacji Il Messaggero prokuratura federalna prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej Lautaro Martineza. Otrzymała już materiał z nagraniem wideo z meczu z Juventusem (0:1) i szuka odpowiedniego nagrania audio. Sprawa dotyczy rzekomych bluźnierstw, na które miał sobie pozwolić gracz Nerazzurrich.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Trzeba natomiast zaznaczyć, że sam zawodnik stanowczo zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, które się pojawiła. Zapewnił jednocześnie przedstawicieli Interu, że nie użył żadnych słów w trakcie spotkania z Juventusem, które mogłyby zostać oceniane jako szeroko rozumiane bluźniercze.

– Kiedy ludzie mówią tyle złych rzeczy o kimś, to jest to irytujące. To, co się stało, naprawdę mnie zabolało. Obraziłem, lecz nie użyłem bluźnierstw – przekonywał napastnik.

– Staram się zaszczepić szacunek również w moich dzieciach. Nie akceptuję tego i idę swoją drogą – dodał Lautaro Martinez.

Piłkarzowi Interu grozi zawieszenie na jedno spotkanie. TuttoMercatoWeb twierdzi z kolei, że werdykt prokuratora może nie zostać wydany w najbliższym czasie.