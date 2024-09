Inter rozgląda się za nowym obrońcą. Klub wytypował dwóch kandydatów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Perr Schuurs i Giorgio Scalvini pod obserwacją Interu Mediolan

Inter Mediolan ma za sobą intensywne letnie okienko transferowe. Mistrzowie Włoch dokonali wielu ciekawych wzmocnień niemalże na każdej pozycji. Do zespołu Simone Inzaghiego trafili m.in. Mehdi Taremi oraz Piotr Zieliński. Ostatnie doniesienia sugerują, że „Nerazzurri” już rozglądają się za przyszłymi transakcjami.

Z informacji przekazanych przez „Tuttosport” dowiadujemy się, że Inter Mediolan rozpoczął poszukiwania nowego środkowego defensora. Trop mistrzów Włoch prowadzi do Serie A. Dziennik zdradził, że „Nerazzurri” mają na oku dwóch stoperów. A mianowicie obserwują Giorgio Scalviniego z Atalanty Bergamo oraz Perra Schuursa, który na co dzień broni barw Torino. Jednak to reprezentant Italii jest priorytetem Mediolańczyków.

Turyńska prasa donosi również, że Inter Mediolan rozgląda się za nowym obrońcą, ponieważ poszukuje następcy Francesco Acerbiego. Włoski stoper ma już 36 lat na karku, a „Nerazzurri” zdają sobie sprawę, że zawodnik wkrótce może obniżyć loty.

Inter Mediolan od początku sezonu wskoczył na wysokie obroty, mimo że na inauguracje tylko zremisował z Genoą (2:2). Kolejne mecze „Nerazzurrich” jednak zakończyły się kompletem punktów. Mistrzowie Włoch zdołali pokonać Lecce (2:0) oraz Atalantę Bergamo (4:0).

