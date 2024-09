Inter i Juventus powalczą o gwiazdę. Notuje kapitalne liczby

Inter Mediolan i Juventus to dwa kluby, które powalczą o transfer gwiazdy Ligue 1. Jak informuje Matteo Moretto, na radar włoskich gigantów trafił Jonathan David.

Jonathan David na celowniku Interu i Juventusu

Inter Mediolan oraz Juventus zaczynają się powoli rozglądać nad wzmocnieniami, które będzie można przeprowadzić w 2025 roku. Bez wątpienia kuszącą opcją ponownie będą wolne transfery zawodników z kończącym się kontraktem. Takich opcji na rynku nie brakuje, a na jedną z największych gwiazd poluje m.in. Real Madryt.

Według Matteo Moretto z serwisu Relevo na celowniku Nerazzurrich oraz Bianconerich znalazł się rewelacyjny napastnik z Ligue 1. Mianowicie chodzi o Jonathana Davida z Lille, który w poprzednich sezonach ugruntował swoją pozycję we Francji. Inter upatruje w nim zastępcę Marcusa Thurama, zaś Juventus prawdopodobnie widzi go jako partnera do gry z Vlahoviciem.

Reprezentanta Kanady śmiało można określić gwiazdą ligi, co potwierdzają jego liczby. Jonathan David w ciągu czterech sezonów rozegrał w lidze francuskiej 149 meczów, zdobył w nich 72 bramki i zanotował 11 asyst. Trzeba także podkreślić, że napastnik był bardzo ważną częścią historycznej kampanii 2020/2021, gdy Lille zdobyło mistrzostwo Francji, wyprzedzając PSG. Już od tamtej pory 24-latek był łączony z przenosinami do silniejszej drużyny. Jednak do tej pory spekulacje nie przełożyły się na żadne konkretne ruchy.

Teraz przed snajperem idealna okazja do swobodnej zmiany barw. Kontrakt Davida z Lille wygasa 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że już od początku stycznia będzie mógł negocjować z nową drużyną. Simone Inzaghi i Thiago Motta na pewno nie pogardziliby takim transferem.

