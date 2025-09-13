Inter Mediolan planuje pozyskać Manu Kone z AS Romy. Giallorossi borykają się z problemami Finansowego Fair Play, co może zmusić ich do sprzedaży Francuza. Rzymianie planują podwyższyć jeszcze oczekiwania – donosi „Corriere dello Sport”.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

AS Roma podwyższy kwotę za Manu Kone? Inter Mediolan może mieć problem

Inter Mediolan dopiero, co zamknął okienko transferowe, a już zaczął rozglądać się za kolejnymi wzmocnieniami. Nerazzurri planują bowiem przemeblować środek pola. Wielu zawodników walczy o swoją przyszłość w klubie, a władze ze Stadio Giuseppe Masazza szukają nowych zawodników. Ostatnio mówiło się o poważnym zainteresowaniu Manu Kone z AS Romy.

Tymczasem najnowsze informacje w sprawie potencjalnych przenosin francuskiego pomocnika do Interu Mediolan. Dziennik „Corriere dello Sport” przekazuje, że Nerazzurri będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać gracza Giallorossich. Dzisiejsza wartość rynkowa zawodnika wynosi 45 milionów euro. Wkrótce jednak AS Roma może zażądać za 24-latka aż 60 milionów euro.

Klub ze stolicy Italii nie chce rozstawać się z Manu Kone. Giallorossi jednak mierzą się z problemami Finansowego Fair Play. Władze ze Stadio Olimpico są zmuszone sprzedawać zawodników, a Francuz jest jednym z piłkarzy, na którym AS Roma może sporo zarobić. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości klubowej 24-latka.

Manu Kone od roku jest zawodnikiem AS Romy. Reprezentant Trójkolorowych dotychczas rozegrał 47 spotkań w barwach włoskiego zespołu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.