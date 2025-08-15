Inter i Esposito odmówili transferu do Lipska
Inter Mediolan wciąż buduje skład na nadchodzący sezon. Pierwszy mecz podopieczni Cristiana Chivu rozegrają już w kolejny poniedziałek. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Torino. Letnie okienko wciąż trwa, więc Nerazzurri w dalszym ciągu planują transfery. Ostatnio udało im się zakończyć współpracę z napastnikiem, który powędrował do Cagliari Calcio.
Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Orazio Accomando. Dziennikarz „Sportmediaset” zdradził, że tego lata Nerazzurri mogli stracić jeszcze jednego napastnika. A mianowicie Francesco Pio Esposito. Utalentowany snajper znalazł się na celowniku RB Lipska, który widział w nim następcę Benjamina Sesko.
Ostatecznie nie doszło jednak do transferu Francesco Pio Esposito. Inter Mediolan bardzo szybko odpowiedział Niemcom. Zarówno Nerazzurri jak i sam piłkarz odmówili przeprowadzki do Bundesligi. 20-latek jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i w nadchodzącym sezonie może odgrywać ważną rolę w ekipie prowadzonej przez Cristiana Chivu.
Francesco Pio Esposito ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Spezii Calcio. Młody napastnik w barwach drugoligowca rozegrał 79 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także trzy asysty.