Inter Mediolan w letnim okienku mógł dobić targu z RB Lipskiem. Niemcy interesowali się Francesco Pio Esposito. Nerazzurri i zawodnik jednak nie są zainteresowani transfer - donosi Orazio Accomando ze "SportMediaset".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter i Esposito odmówili transferu do Lipska

Inter Mediolan wciąż buduje skład na nadchodzący sezon. Pierwszy mecz podopieczni Cristiana Chivu rozegrają już w kolejny poniedziałek. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Torino. Letnie okienko wciąż trwa, więc Nerazzurri w dalszym ciągu planują transfery. Ostatnio udało im się zakończyć współpracę z napastnikiem, który powędrował do Cagliari Calcio.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Orazio Accomando. Dziennikarz „Sportmediaset” zdradził, że tego lata Nerazzurri mogli stracić jeszcze jednego napastnika. A mianowicie Francesco Pio Esposito. Utalentowany snajper znalazł się na celowniku RB Lipska, który widział w nim następcę Benjamina Sesko.

Ostatecznie nie doszło jednak do transferu Francesco Pio Esposito. Inter Mediolan bardzo szybko odpowiedział Niemcom. Zarówno Nerazzurri jak i sam piłkarz odmówili przeprowadzki do Bundesligi. 20-latek jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i w nadchodzącym sezonie może odgrywać ważną rolę w ekipie prowadzonej przez Cristiana Chivu.

Francesco Pio Esposito ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Spezii Calcio. Młody napastnik w barwach drugoligowca rozegrał 79 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także trzy asysty.