Lipsk interesuje się piłkarzem Interu. Jest odpowiedź

17:29, 15. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Orazio Accomando / SportMediaset

Inter Mediolan w letnim okienku mógł dobić targu z RB Lipskiem. Niemcy interesowali się Francesco Pio Esposito. Nerazzurri i zawodnik jednak nie są zainteresowani transfer - donosi Orazio Accomando ze "SportMediaset".

Piłkarze Interu
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter i Esposito odmówili transferu do Lipska

Inter Mediolan wciąż buduje skład na nadchodzący sezon. Pierwszy mecz podopieczni Cristiana Chivu rozegrają już w kolejny poniedziałek. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Torino. Letnie okienko wciąż trwa, więc Nerazzurri w dalszym ciągu planują transfery. Ostatnio udało im się zakończyć współpracę z napastnikiem, który powędrował do Cagliari Calcio.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Interu Mediolan przekazuje Orazio Accomando. Dziennikarz „Sportmediaset” zdradził, że tego lata Nerazzurri mogli stracić jeszcze jednego napastnika. A mianowicie Francesco Pio Esposito. Utalentowany snajper znalazł się na celowniku RB Lipska, który widział w nim następcę Benjamina Sesko.

Ostatecznie nie doszło jednak do transferu Francesco Pio Esposito. Inter Mediolan bardzo szybko odpowiedział Niemcom. Zarówno Nerazzurri jak i sam piłkarz odmówili przeprowadzki do Bundesligi. 20-latek jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i w nadchodzącym sezonie może odgrywać ważną rolę w ekipie prowadzonej przez Cristiana Chivu.

Francesco Pio Esposito ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Spezii Calcio. Młody napastnik w barwach drugoligowca rozegrał 79 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Loic Bade
Bayer Leverkusen może obejść się smakiem. Piłkarz czeka na Inter
Enzo Maresca
Chelsea na prostej drodze po wielki talent
Cristian Chivu
Inter zainteresowany zawodnikiem z Premier League. Ciekawa opcja na horyzoncie