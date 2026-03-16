Inter i Milan chcą gwiazdora z Premier League. Spore zainteresowanie zawodnikiem

15:31, 16. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Inter Mediolan oraz AC Milan poważnie rozważają transfer Nathana Ake z Manchesteru City - donosi "CaughtOffside". Holender odgrywa coraz mniejszą rolę w zespole Pepa Guardioli.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Nathan Ake na radarze włoskich gigantów

Inter Mediolan w marcu przegrał prestiżowe derby z Milanem (0:1), a następnie zremisował z Atalantą Bergamo (1:1). Mimo potknięć zespół Cristiana Chivu wciąż pozostaje liderem Serie A i utrzymuje osiem punktów przewagi nad drużyną prowadzoną przez Massimiliano Allegriego.

W klubowych gabinetach trwają analizy dotyczące wzmocnień na przyszły sezon. Jak informuje serwis „CaughtOffside”, zarówno Inter, jak i Milan rozważają możliwość sprowadzenia obrońcy Nathan Ake z Manchesteru City. Mediolańskie kluby uważają, że pod koniec sezonu Holender może być dostępny na rynku transferowym, a jego cena może okazać się korzystniejsza niż dotychczas zakładano.

Ake pozostaje związany kontraktem z The Citizens do czerwca 2027 roku. Jednak jego przyszłość na Etihad Stadium zaczyna budzić coraz więcej spekulacji. Rosnąca konkurencja w defensywie sprawia, że reprezentant Holandii nie zawsze może liczyć na miejsce w wyjściowym składzie, co potencjalnie może otworzyć drogę do transferu.

Jednym z największych atutów Ake jest jego wszechstronność. 31-letni defensor może występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy. W obecnym sezonie Holender rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach, jednak tylko w około połowie z nich pojawił się w podstawowym składzie. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Manchester City byłby skłonny rozważyć sprzedaż doświadczonego obrońcy.

