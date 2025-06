MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Leoni na celowniku Interu, Juventusu, Milanu i Napoli

Giovanni Leoni ma wszystko, by stać się gwiazdą włoskiego futbolu. Już jako 16-latek zadebiutował w Serie C w barwach Padovy, a dwa lata później skutecznie powstrzymał takich napastników jak Kolo Muani i Romelu Lukaku, debiutując w Serie A w koszulce Parmy. Charakteryzuje go spokój, skupienie na boisku i konsekwencja, niezależnie od rangi meczu.

W trudnym okresie dla włoskiego futbolu Leoni wyrasta na jeden z najważniejszych talentów młodego pokolenia. To silny stoper, świetny w pojedynkach powietrznych i z wyrazistą osobowością, co nie umknęło uwadze czołowych klubów. Juventus, Napoli, Milan i Inter są nim bardzo zainteresowane. Parma chciałaby zatrzymać go na kolejny sezon, wierząc, że dalszy rozwój w spokojnym środowisku to najlepszy scenariusz.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Jednak jak informują włoskie media, Inter jest obecnie najbliżej pozyskania Leoniego. Rok temu Dario Baccin i Piero Ausilio już analizowali jego transfer z Padovy, ale wtedy zawodnik trafił przez Sampdorię do Parmy. Teraz Nerazzurri wracają do tematu, mimo że prezes Parmy wycenia swojego zawodnika na co najmniej 25 milionów euro.

Pierwsze spotkanie pomiędzy klubami odbyło się dwa dni temu. Omówiono wtedy zarówno potencjalny transfer Leoni, jak i Bonny’ego – dwóch piłkarzy, których doskonale zna nowy trener Nerazzurrich Cristian Chivu, pracując z nimi w Parmie przez ostatnie pół roku. Na ten moment to właśnie Inter prowadzi w wyścigu o podpis 18-latka.