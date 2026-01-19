Inter dopina transfer Chorwata. Wielki talent w drodze do Serie A

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Leon Jakirović blisko transferu do Interu

Inter Mediolan w trakcie zimowego okna transferowego sfinalizuje transfer Leona Jakirovicia, który reprezentuje barwy Dinama Zagrzeb. Informację potwierdził Fabrizio Romano, dodając, że ostateczne ogłoszenie pozyskania środkowego obrońcy zależy od pomyślnego przejścia przez zawodnika badań medycznych.

Według doniesień, Inter uzgodnił z chorwackim klubem kwotę 2,5 miliona euro, do której doliczono dodatkowe 2 miliony w formie bonusów. Transfer został przyspieszony dzięki dobrym relacjom włoskiego klubu z agentami Jakirovicia, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Petera Sucicia, który wcześniej przeniósł się z Dinama do Interu na korzystnych warunkach. 22-letni pomocnik dołączył do mediolańskiego zespołu za blisko 15 mln euro.

Leon Jakirović w ubiegłym roku wystąpił na mistrzostwach świata do lat 17. Chorwat ma na koncie cztery występy w seniorskiej drużynie Dinama. W poprzednim sezonie zadebiutował także w Lidze Mistrzów, grając w pamiętnym meczu, w którym Dinamo pokonało AC Milan (2:1). Włoski gigant wiąże duże nadzieje z młodym środkowym obrońcą.

Inter obecnie prowadzi w tabeli Serie A i ma trzy punkty przewagi nad drugim AC Milanem. Podopieczni Cristiana Chivu we wtorek zagrają z Arsenalem w hicie 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.