Inter chce gwiazdę Juventusu. To będzie transferowy hit

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Dusan Vlahović na celowniku Interu

Inter Mediolan po kolejnych przekonujących zwycięstwach objął pozycję lidera Serie A, wyprzedzając w tabeli zarówno AC Milan, jak i SSC Napoli. Dobra forma we włoskich rozgrywkach idzie w parze z ambitnymi planami transferowymi. Media donoszą, że Nerazzurri planują pozyskanie Dusana Vlahovicia z Juventusu.

Serb w ostatnim czasie był łączony był z Milanem. Okazuje się, że to jednak władze Interu uważnie monitorują sytuację kontraktową snajpera Starej Damy. Vlahović wchodzi obecnie w ostatnie sześć miesięcy obowiązywania umowy. Negocjacje dotyczące jej przedłużenia utknęły w martwym punkcie

Brak porozumienia sprawia, że przyszłość 25-letniego napastnika w Turynie stoi pod dużym znakiem zapytania. Juventus znajduje się w trudnym położeniu. Jeśli nie dojdzie do nowej umowy, to może stracić jednego ze swoich kluczowych zawodników bez kwoty odstępnego.

Były napastnik Fiorentiny jest jednym z najlepiej zarabiającym piłkarzy w Serie A, co miało istotny wpływ na jego decyzję o pozostaniu w Turynie podczas letniego okienka transferowego. Mimo sygnałów, że Juventus był gotów rozważyć jego sprzedaż, Vlahović nie nalegał na odejście. Rywalizacja pomiędzy dwoma mediolańskimi gigantami o Serba zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Vlahović trafił do Juventusu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny za kwotę 83,5 miliona euro. W trwającym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Pod koniec listopada doznał jednak kontuzji pachwiny, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Według ostatnich prognoz, do pełni dyspozycji ma wrócić dopiero w marcu.