Inter już teraz myśli nad obsadą pozycji rezerwowego bramkarza na przyszły sezon. Zdaniem dziennika "Tuttosport" do Mediolanu może trafić Juan Musso z Atalanty Bergamo.

Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Juan Musso

Inter szuka rezerwowego bramkarza na przyszły sezon

Wśród kandydatów jest Juan Musso z Atalanty

Niepewna jest przyszłość Emila Audero w Interze Mediolan

Juan Musso na radarze Interu Mediolan

Inter pracuje w pocie czoła nad budową zespołu na przyszły sezon. “Nerazzurri” chcą również wzmocnić obsadę rezerwowego bramkarza. Niepodważalne miejsce między słupkami ma Yann Sommer, który po transferze z Bayernu stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu.

Z informacji “Tuttosport” wynika, że Inter może latem sprowadzić na stadion Giuseppe Meazza bramkarza Atalanty. Juan Musso przed kilkoma miesiącami był już łączony z przejściem do “Il Biscione” jednak ostatecznie został w Bergamo. Tym razem szansę na transfer Argentyńczyka wydają się większe ze względu na to, że stracił on miejsce w bramce “La Dei” na rzecz Marco Carnesecchi’ego.

Aktualnie rolę zmiennika Sommera pełni wypożyczony z Sampdorii Emil Audero. Inter ma możliwość wykupu Włocha za 6.5 miliona euro. Natomiast okazja do sprowadzenia doświadczonego 29-latka z Bergamo może spowodować, że obecny drugi golkiper po roku spędzonym w klubie wróci do ekipy z Genui.