Axel Witsel ostatecznie nie dołączy do Pogoni Szczecin. 36-letni Belg podjął decyzję o pozostaniu w La Lidze, gdzie związał się rocznym kontraktem z tamtejszą Gironą.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Axel Witsel

Girona podpisała kontrakt z Axelem Witselem

Girona oficjalnie potwierdziła transfer Axela Witsela, który dołączył do hiszpańskiego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Belgijski obrońca był dostępny na rynku bez kwoty odstępnego po tym, jak wraz z końcem sezonu wygasł jego kontrakt z Atletico Madryt. Doświadczony zawodnik związał się z katalońskim klubem roczną umową, z opcją przedłużenia o kolejną kampanię. 36-letni stoper ma wnieść do Girony ogromne doświadczenie, wspierając swoich nowych kolegów zarówno na boisku, jak i w szatni.

Co ciekawe, według doniesień medialnych Axelem Witselem interesowała się również Pogoń Szczecin. Ambitna próba sprowadzenia do PKO BP Ekstraklasy piłkarza z tak bogatym CV była szeroko komentowana przez kibiców. Ostatecznie wszechstronny piłkarz zdecydował się jednak pozostać na najwyższym poziomie, wybierając ofertę z La Ligi. Dla ekipy Portowców byłoby to bez wątpienia ogromne wzmocnienie marketingowe oraz sportowe, ale sam zawodnik uznał, że czuje się na siłach nadal grać w topowej lidze.

BENVINGUT WITSEL! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025

Axel Witsel to piłkarz o niezwykle bogatej karierze. Wychowanek Standardu Liege reprezentował barwy takich klubów jak portugalska Benfica Lizbona, rosyjski Zenit Sankt Petersburg czy chińskie Tianjin Quanjian. Później przeniósł się do Borussii Dortmund, gdzie przez cztery lata był ważnym piłkarzem, a od 2022 roku występował we wspomnianym wyżej Atletico Madryt. Obrońca, który odnajduje się także w środku pomocy, ma na koncie 734 rozegrane mecze w piłce klubowej oraz 132 występy w koszulce reprezentacji Belgii.