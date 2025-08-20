Ilkay Gundogan ponownie może opuścić Manchester City. Jak donosi serwis Sky Sport Deutschland pomocnik ma zmienić klub w ostatnich dniach okna transferowego. Obywatele otrzymują wiele zapytań ws. pomocnika.

Ilkay Gundogan może opuścić Manchester City

Manchester City nie zamknął jeszcze kadry na sezon 2025/2026. Na Etihad Stadium wciąż możliwe są zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Nie jest tajemnicą, że w kręgu zainteresowań Obywateli są m.in. Rodrygo i Gianluigi Donnarumma. Natomiast w przypadku możliwych rozstań pojawiła się informacja, że 10-krotnego mistrza Anglii może opuścić jeden z najważniejszych graczy w ostatnich latach.

Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland poinformował, że zawodnikiem, którego warto obserwować w ostatnich dniach okna transferowego jest Ilkay Gundogan. 34-latek w najbliższych dniach może zmienić otoczenie, ponieważ do klubu trafia wiele zapytań.

Gundogan piłkarzem The Citiziens jest od 2016 roku z roczną przerwą w sezonie 2023-2024 na występy w FC Barcelonie. Do Anglii trafił z Borussii Dortmund za 27 milionów euro. Środkowy pomocnik był jedną z kluczowych postaci w zespole Pepa Guardioli, gdy Manchester City dominował Premier League, sięgając po sześć tytułów w przeciągu ośmiu ostatnich lat.

Po raz drugi trafił na Etihad Stadium po Mistrzostwach Europy 2024, gdy Rodri doznał poważnej kontuzji. Pep Guardiola potrzebował nowego pomocnika, a reprezentant Niemiec doszedł do porozumienia z Barceloną i rozwiązał obowiązujący go kontrakt.

W koszulce Manchesteru City rozegrał 358 spotkań, w których zdobył 65 goli i zanotował 47 asyst.