Skrzydłowy Evertonu rozchwytywany. Chcą go europejscy potentaci

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye może przebierać w ofertach

Iliman Ndiaye jest jednym z najlepszych zawodników na początku obecnego sezonu Premier League. 25-letni skrzydłowy imponuje formą i regularnością w barwach Evertonu, stając się liderem formacji ofensywnej ekipy The Toffees. W dotychczasowych 8 meczach ligowych zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę, co przykuło uwagę największych europejskich drużyn. Niewykluczone, że klub z Liverpoolu wkrótce otrzyma kilka konkretnych ofert za swojego piłkarza, który w krótkim czasie wyrósł na kluczową postać zespołu David Moyesa.

Jak podaje serwis „TEAMtalk”, Ndiaye – prawy skrzydłowy, potrafiący z powodzeniem grać również na lewym skrzydle, w roli ofensywnego pomocnika lub napastnika – znalazł się na celowniku takich klubów jak AC Milan, Juventus, Atletico Madryt, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United. Wszechstronność i energia Senegalczyka czynią go bardzo atrakcyjnym celem transferowym. Mimo rosnącego zainteresowania, Everton nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą, chyba że na stole pojawi się propozycja nie do odrzucenia.

Według doniesień mediów, działacze z Goodison Park uznaliby za taką ofertę na kwotę powyżej 60 milionów funtów. Czas pokaże, czy któryś z europejskich gigantów zdecyduje się zapłacić tak duże pieniądze za Ndiaye’a. 31-krotny reprezentant Senegalu trafił do Evertonu w lipcu 2024 roku z Olympique Marsylia za 18 milionów euro. Błyskawicznie został ulubieńcem kibiców ekipy prowadzonej przez Davida Moyesa. Kontrakt rozchwytywanego na rynku zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje aż do 30 czerwca 2029 roku.